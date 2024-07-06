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لبنان

الحريري مهنئًا بحلول رأس السنة الهجرية: عسانا نستلهم من هجرة النبي العبر

Lebanon 24
06-07-2024 | 10:36
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هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد رأس السنة الهجرية، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "بمناسبة رأس السنة الهجرية، يبقى الأمل في عام جديد يحمل بشرى السلام للبنان وغزة الموجوعة والاستقرار للعالم العربي. عسانا نستلهم من هجرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) العبر في تعزيز الوحدة والتضامن لبناء مستقبل يليق بأمتنا".
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