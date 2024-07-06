Advertisement

لبنان

قبل ساعة.. ماذا قصف "حزب الله"؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1219902-638558879545734685.jpg
Doc-P-1219902-638558879545734685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد موقعٍ عسكريّ إسرائيلي.
 
وذكر الحزب أنه استهدف عند الساعة 17.25 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الاغتيالات تتمدّد إلى بعلبك.. و "حزب الله" يجدد التمسك بمعادلة غزة - لبنان
lebanon 24
07/07/2024 11:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تصفية مسؤول كبير في نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان
lebanon 24
07/07/2024 11:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ينفذ ضربات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
07/07/2024 11:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: المبعوث الرئاسي الأميركي يقترح نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان ودفع قوات الرضوان إلى الخلف مسافة 10 كلم عن الحدود
lebanon 24
07/07/2024 11:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-07
03:30 | 2024-07-07
03:25 | 2024-07-07
03:00 | 2024-07-07
02:41 | 2024-07-07
02:30 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24