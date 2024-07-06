قبل ساعة.. ماذا قصف "حزب الله"؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد موقعٍ عسكريّ إسرائيلي.

وذكر الحزب أنه استهدف عند الساعة 17.25 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.