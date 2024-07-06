Advertisement

لبنان

بعد مكوثه 534 يوماً داخل البرلمان.. بيانٌ من ملحم خلف

Lebanon 24
06-07-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1219911-638558904099532473.jpg
Doc-P-1219911-638558904099532473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر النائب ملحم خلف بياناً، اليوم السبت، بمناسبة مكوثه لما يزيد عن 534 يوماً في مجلس النواب للمطالبة بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.
 
وفي بيانه، قال خلف: "ما الذي يدفعني للبقاء داخل المجلس النيابي لما يزيد عن 534 يوماً؟ في المرحلة الاولى زعم البعض انها خطوة مدبرة محضرة مرتبطة باجندات، وانزل الحُرم على من يتعاطى مع صاحبي الخطوة (نجاة صليبا وانا)، زعم سقط بواقع الحال وبالحقيقة البعيدة عن هذا الزعم".
Advertisement
أضاف: "في مرحلة لاحقة ومع التشدد في التعتيم عليها، استهزأوا بالخطوة واعتبروها من دون افادة او فعالية حتى حاولوا تسخيفها! زعم آخر سقط بجدية التمسك بهذه الخطوة! وفي مرحلة اخرى، عملوا ما يعمل وما لا يعمل من تضييق وازعاج، الا ان الخطوة ظهرت على صلابتها وعلى استقلاليتها ! فما هو جوهر هذه الخطوة؟ ان الموضوع ليس تعداد أيام، والموضوع ليس عنادا، ولا فولكلورا، انه فعل محبة والتزام وامانة، انه فعل محبة الوطن والشعب اي تكن نسبة الاستهزاء والتسخيف، انه التزام بالدولة القادرة والعادلة والتي اساسها الديمقراطية من سيادة القانون والعيش معاً ايا تكن الممارسات الخارجة عن الدستور وعن القوانين">
وتابع: "انه الامانة لأصوات الناخبين الذين وثقوا بنواب يؤمنون بالخدمة المجانية اياً تكن التجاوزات والعراقيل. فاستمرار التواجد داخل البرلمان هو تمسك بالجمهورية وبالديمقراطية وبالدستور وبسيادة القانون وبالعيش معاً. انها قضية ثبات بالقيم والمبادئ في بناء وطن الانسان لبنان، من خلال دولة المواطنة القادرة والعادلة والمطمئنة لناسها واهلها. وهذا يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد وفق آلية الدستور المحددة بالمواد 49 و 75 دستور، والذي يجب أن يتبعه التزاماً بالإصلاحات التي تبني دولة المواطنة من قبل جميع القوى السياسية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-07
03:30 | 2024-07-07
03:25 | 2024-07-07
03:00 | 2024-07-07
02:41 | 2024-07-07
02:30 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24