بعد انتخابه.. هكذا خاطب نصرالله الرئيس الإيراني الجديد

أبرق الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مباركاً له بانتخاب رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران.

وفي متن الرسالة، قال نصرالله: "أبارك لكم هذا الانتخاب من قبل الشعب الإيراني العزيز والشريف، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويعينيكم ويسددكم ويوفقكم لتحقيق آمال وتطلعات هذا الشعب المُضحي والوفي".

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وتابع: "إننا في حزب الله وفي جميع حركات المقاومة في المنطقة، وكجزء من شعوبها التي تخوض منذ سنواتٍ طويلة مواجهة مفتوحة مع قوى الاحتلال الإسرائيلي ومشروع الهيمنة الأميركية، إننا دائماً نتطلع إلى الجمهورية الإسلامية في إيران كسندٍ قوي وثابت وداعم للمقاومين والمظلومين منذ انتصار الثورة الاسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني (قدس سره) واستمراراً مع قيادة سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله)، ومع الحكومات المتعاقبة في الجمهورية الإسلامية".

وأكمل: "إننا مع سيادتكم، سنواصل هذا الطريق إن شاء الله تعالى حتى تحقيق النصر النهائي، والذي ستكون ركيزته الأساسية إيران الإسلامية القوية والعزيزة والمقتدرة".

وختم: "أسأل الله تعالى أن يمدّكم بالقوة والصحة والعافية والسلامة ويُنجز على أيديكم ما يُفرح المؤمنين والمستضعفين إن شاء الله".