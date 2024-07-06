غارتان تستهدفان حولا.. العدو يقصفُ منزلين!

أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي نفذ، مساء اليوم السبت، غارتين جويتين استهدفتا منزلين في بلدة حولا - جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أن الغارة الأولى جاءت بواسطة طائرة حربية، وقد طالت منزلاً عند مفرق الجبانة في المرج، فيما الأخرى طالت منزلاً عند مفرق معصرة مزرعاني في المرج، وقد جاءت عبر طائرة مُسيرة.