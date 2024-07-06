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لبنان

بعد هزيمته أمام الباهاماس.. منتخب لبنان يودّع ملحق تصفيات أولمبياد باريس

Lebanon 24
06-07-2024 | 13:29
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ودع منتخب لبنان لكرة السلة ملحق تصفيات مجموعة اسبانيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس الصيفي 2024، بخسارة قاسية امام جزر باهاماس بفارق 17 نقطة وبنتيجة (89-72)، اليوم السبت.
 
وكان لبنان يحتاج للفوز لبلوغ نهائي هذه المجموعة، لكي يلعب مباراتها النهائية أمام الفائز من لقاء اسبانيا وفنلندا التي تقام لاحقاً، علماً أن المنتخب اللبناني سبق وخسر امام المنتخب المضيف بفارق 45 نقطة، وحقق بعدها فوزاً وحيداً على أنغولا بفارق 4 نقاط أهله للنصف النهائي التمهيدي.
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وفي المحصلة العامة، خرج لبنان من الملحق بفوز وخسارتين، علماً أن هذه التصفيات تضم بالاجمال 24 منتخباً، وزعت على 4 مناطق جغرافية، وتضم كل واحدة مجموعتين من 3 منتخبات، على أن يتأهل منتخب واحد من كل منطقة.

لبنان

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