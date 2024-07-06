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لبنان

"مهندس كبير في الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي عن المُستهدف بـ"غارة البقاع"

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:00
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نشرت القناة الـ"12" الإسرائيلية تقريراً، مساء اليوم السبت، تحدّثت فيه عن حادثة اغتيال طائرة مُسيرة إسرائيلية لمسؤولٍ في "حزب الله" يُدعى ميسم العطار، إثر استهداف سيارته في منطقة شعث - شرق لبنان.
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وقالت القناة إن العطار هو "مُهندس كبير" في "حزب الله" وهو يعملُ ضمن منظومة الدّفاع الجويّ التابعة لـ"الحزب".
 
وزعمت القناة أنّ العطار كان مُشاركاً في عمليات نقل صواريخ مُضادة للطائرات، مشيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو تعزيز حرية عمل القوات الجوية الإسرائيلية في لبنان.
 
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "استهداف العطار يمثل ضرراً بقدرات نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله"، مشيراً إلى أن الشخصية المستهدفة تعتبر "عقلاً مهماً" بالنسبة للحزب.
 
كذلك، ادّعى جيش العدو أن العطار شارك في تخطيط وتنفيذ مجموعة متنوعة من الهجمات ضد إسرائيل، كما اكتسب معرفته خلال زياراته لإيران، وساعد في تعزيز "حزب الله" بالأسلحة الإيرانية.
 
واعتبر الجيش الإسرائيلي أنّ اغتيال العطار يشكل ضرراً آخر لقدرات نظام الدفاع الجوي لـ"حزب الله"، وأضاف: "القوات الجوية ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضرورياً في ذلك في سماء لبنان، لإزالة التهديد الذي يطال سكان إسرائيل".
 
 
 
 
 
 
 
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