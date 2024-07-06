"التقدمي" دان قصف مدرسة تأوي نازحين في غزة

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دانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي قصف مدرسة تأوي نازحين وسط قطاع غزة، وقالت في بيان: "مرة جديدة يتخطى العدو الإسرائيلي نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم، وآخرها القصف الذي طال مدرسة تأوي نازحين وسط قطاع غزة، موقعاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.وتابعت: "إذ لا تكفي الإدانة لمثل هذه المجازر ضد الإنسانية، فإن المطلوب أن يتم الضغط الفعلي من المجتمع الدولي لتحقيق الوقف الفوري لهذا العدوان، وأن يتم محاسبة حكومة الاحتلال على هذه الجرائم".