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لبنان

"التقدمي" دان قصف مدرسة تأوي نازحين في غزة

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:39
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دانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي قصف مدرسة تأوي نازحين وسط قطاع غزة، وقالت في بيان: "مرة جديدة يتخطى العدو الإسرائيلي نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم، وآخرها القصف الذي طال مدرسة تأوي نازحين وسط قطاع غزة، موقعاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.
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وتابعت: "إذ لا تكفي الإدانة لمثل هذه المجازر ضد الإنسانية، فإن المطلوب أن يتم الضغط الفعلي من المجتمع الدولي لتحقيق الوقف الفوري لهذا العدوان، وأن يتم محاسبة حكومة الاحتلال على هذه الجرائم".

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