بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ.. هكذا وصفَ شهيد "الحزب" في شعث!

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسؤوليته استهداف المسؤول في "حزب الله" ميسم العطار وذلك بغارة جوية استهدفت سيارته في بلدة شعث البقاعية - شرق لبنان.

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وقال جيش العدو إن "استهداف العطار ضرراً بقدرات نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله"، مشيراً إلى أن الشخصية المستهدفة تعتبر "عقلاً مهماً" بالنسبة للحزب.كذلك، ادّعى جيش العدو أن العطار شارك في تخطيط وتنفيذ مجموعة متنوعة من الهجمات ضد إسرائيل، كما اكتسب معرفته خلال زياراته لإيران، وساعد في تعزيز "حزب الله" بالأسلحة الإيرانية.واعتبر الجيش الإسرائيلي أنّ اغتيال العطار يشكل ضرراً آخر لقدرات نظام الدفاع الجوي لـ"حزب الله"، وأضاف: "القوات الجوية ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضرورياً في ذلك في سماء لبنان، لإزالة التهديد الذي يطال سكان إسرائيل".