"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شخصٍ بتسلق المباني والشرفات بغية الوصول إلى المنازل بهدف سرقتها.

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق قالت فيه إن "سبايدرمان يقلق أمن المواطنين في الضاحية الجنوبية"، مشيرة إلى أنّ الشخص المذكور جرى رصده في منطقة حارة حريك ادخل الضاحية، حيثُ دخل إحدى الشقق هناك بعد التسلق باتجاهها عبر خيمة وشرفة.

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ويقول متحدث ضمن الفيديو إن السارق حاول سرقة محتويات المنزل، لكنه اصطدم بمواجهة من صاحب الشقة قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته "وينيه الدولة"، فإنّ صورة وجه السارق مكشوفة ومعروفة بعدما رصدته كاميرات المراقبة بوضوح في محيط المبنى الذي دخله.