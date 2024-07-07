Advertisement

لبنان

إجتماع سرّي وتحضيرات لإعلان "جبهة المعارضة الواسعة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1220005-638559369808395007.png
Doc-P-1220005-638559369808395007.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى مصدر نيابي معارض إرتياحه للتمثيل الواسع لمختلف الشخصيات والأحزاب والقوى السياسية في إجتماع ممثلي المعارضة يوم الأربعاء الفائت والذي كان بعيداً عن الإعلام وإتسم بسرية المناقشات.
Advertisement
إلا أن المصدر أكد أن وجهات النظر كانت جداً متطابقة، وأن الإختلاف هو على بعض الأمور التي يمكن أن تؤجل مثل طروحات النظام الجديد وما يتعلق بها.
 
أما في السياسة الداخلية والملفات الشائكة، مثل تطبيق القرارات الدولية والملف الإقتصادي والنزوح السوري ،فقد كان التوافق في  النقاش متطابقا جداً. 
المصدر ختم أن الإجتماع الأخير كان خطوة متقدمة على طريق إعلان جبهة المعارضة الواسعة التي تضم الى جانب النواة الأساسية اليوم كوكبة من الشخصيات المعارضة على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية كافة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-07
03:30 | 2024-07-07
03:25 | 2024-07-07
03:00 | 2024-07-07
02:41 | 2024-07-07
02:30 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24