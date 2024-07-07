إجتماع سرّي وتحضيرات لإعلان "جبهة المعارضة الواسعة"

أبدى مصدر نيابي معارض إرتياحه للتمثيل الواسع لمختلف الشخصيات والأحزاب والقوى السياسية في إجتماع ممثلي المعارضة يوم الأربعاء الفائت والذي كان بعيداً عن الإعلام وإتسم بسرية المناقشات.

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إلا أن المصدر أكد أن وجهات النظر كانت جداً متطابقة، وأن الإختلاف هو على بعض الأمور التي يمكن أن تؤجل مثل طروحات النظام الجديد وما يتعلق بها.

أما في السياسة الداخلية والملفات الشائكة، مثل تطبيق القرارات الدولية والملف الإقتصادي والنزوح السوري ،فقد كان التوافق في النقاش متطابقا جداً.

المصدر ختم أن الإجتماع الأخير كان خطوة متقدمة على طريق إعلان جبهة المعارضة الواسعة التي تضم الى جانب النواة الأساسية اليوم كوكبة من الشخصيات المعارضة على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية كافة.