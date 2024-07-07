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لبنان

نواّب يلحّون بالاسئلة على "سفير بارز" وهذا هو السبب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-07-2024 | 01:30
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روى أحد سفراء الدول الكبرى في لبنان الى عدد من أصدقائه خلال عشاء خاص في دارته، أن عدداً من النواب اللبنانيين المستقلين الرأسماليين، يتواصلون معه بإستمرار هذه الفترة للإستفسار عن الأوضاع الأمنية في لبنان، خاصةً لجهة ما يحصل من أعمال حربية في الجنوب وإمكان التوصل الى هدنة في الأيام المقبلة ووقف لإطلاق النار.
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وكشف السفير انه كلف  أحد معاونيه الإستفسار عن الأسئلة المتكررة لهؤلاء النواب عن الوضع في الجنوب ليتضح له أنهم يريدون السفر في عطلة صيفية ومرتبكون من الوضع وخائفون من اقفال المطار لفترة طويلة أو ما شابه.
وعقّب السفير بما معناه "متى عرف السبب بطل العجب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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