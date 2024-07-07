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لبنان

مسؤول في "الحزب" تعرّض لـ"التشويش المعلوماتي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-07-2024 | 01:45
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علّقت مصادر مُقرّب من "حزب الله" على البيان الأخير الذي صدر عن الحزب والذي نفى ما أثيرَ عن لقاء نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الاستخبارات الألمانية أول ديل.
 
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ الحزب قد ينتقل إلى مرحلة "البيانات المُضادة" التي تنفي تماماً أي معلومات قد تطالهُ، مشيرة إلى أن البيان الأخير صدر بأمرٍ من القيادة العليا في الحزب وتحديداً من جهة قاسم الذي نفى تماماً مضمون ما يُنشر عن لقاءاته الأخيرة مع المسؤول الألماني.
 
واعتبرت المصادر أن الحزب سيعمد حالياً إلى مواجهة "التشويش المعلوماتي الكبير" الذي حصل والذي سيتزامن مع المساعي المتواصلة مع الحزب لإيجاد مخارج جديدة وفعالة للحرب القائمة في جنوب لبنان وغزة، وقالت: "سنشهد الكثير من البيانات والأخبار، وستكون هناك ردود على أي أمر يستحق الرد والنفي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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