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لبنان

نائب "مستاء" ويحذر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-07-2024 | 02:15
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أعرب أحد النواب خلال دردشة عن امتعاضه واستيائه من "التهاون" في تعزيز قوى الإسعاف والإطفاء ضمن جنوب لبنان، خصوصاً أن مخاطر اندلاع الحرائق ترتفع في ظلّ الحرارة والحر الشديد.
في المقابل، أثنى النائب على متابعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة للملفات التي يطرحها .وقال: "يجب أن نمنح بعض الجهات الرسمية صلاحيات أوسع لاتخاذ القرار، فوضع الجنوب بحاجة لتأهب عام وسط استمرار المعارك فيه".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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