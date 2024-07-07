مهرجانات صيف 2024 مُستمرة وهذه خارطتها وأهم الفنانين المُشاركين فيها

على الرغم من تصاعد التوتر جنوبا والتهديدات الإسرائيلية يأبى اللبنانيون الا ان يستمروا بعيش حياة طبيعية وان يشعروا بالفرح على الرغم من المآسي التي يعيشها بلدهم. ولأن الفن الراقي هو أيضا مُقاومة من نوع آخر ارتأت إدارات العديد من المهرجانات الاستمرار في برامجها وتنظيم حفلات فنية للبنانيين المُقيمين وللمغتربين الذين بدأوا بالتوافد إلى لبنان وتحدوا الظروف ليُساهموا في إنجاح موسم صيف 2024.

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ومع بداية شهر تموز توضحت صورة المهرجانات في المناطق كافة، فغالبيتها أعلن عن برامجه في حين غابت مهرجانات أخرى كمهرجان بيت الدين نظراً للظروف الراهنة.



فما هي خارطة المهرجانات لموسم صيف 2024؟ وهل من إمكانية لإلغائها في حال تدهور الأوضاع جنوباً؟



مهرجان "إهدنيات"

ككل عام تفتح مدرجات "إهدنيات" أبوابها لآلاف الزوار ببرنامج يتناسب مع كافة الأذواق والاهتمامات والأعمار.



وتنطلق الحفلات في 18 تموز الجاري مع "رحبانيات" تكريما للفنان الكبير الراحل الياس الرحباني، واحتفاء ببصمته في الإرث الموسيقي اللبناني، وتحية لروحه بقيادة نجله الفنان غسان الرحباني يُرافقه على المسرح أوركسترا سيمفونية تتألف من 50 عازفا موسيقيا بالإضافة إلى مشاركة الفنانة رانيا غصن الحاج والفنان جيلبير جلخ وهما سيُقدمان باقة من الأغاني التي لحنها الراحل الياس الرحباني.

وسيكون الجمهور على موعد أيضا مع حفلة للفنانة عبير نعمة، في أول إطلالة لها على مسرح "إهدنيات" في 20 الجاري.

ويعود الفنان ناصيف زيتون في حفلة مميزة في 25 منه بعد النجاح الكبير لحفلتيه في الموسم الماضي.

وعلى البرنامج أيضا محطة مع المسرح اللبناني من خلال عرض مسرحية "ميري كريم" للمخرج نبيل عرقجي في 21 تموز.

كما لجمهور "إهدنيات" أيضا حصة مع ليلة طربية مع الفنانة السورية ميادة الحناوي وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا في 27 تموز، ليكون الختام مع سهرة شبابية راقصة Dancing Moon II في 28 تموز، إضافة إلى عرضين مجانيين للأطفال مع "غنوة" في 22 تموز و"لونا" في 24 منه. ومع بداية شهر تموز توضحت صورة المهرجانات في المناطق كافة، فغالبيتها أعلن عن برامجه في حين غابت مهرجانات أخرى كمهرجان بيت الدين نظراً للظروف الراهنة.فما هي خارطة المهرجانات لموسم صيف 2024؟ وهل من إمكانية لإلغائها في حال تدهور الأوضاع جنوباً؟ككل عام تفتح مدرجات "إهدنيات" أبوابها لآلاف الزوار ببرنامج يتناسب مع كافة الأذواق والاهتمامات والأعمار.وتنطلق الحفلات في 18 تموز الجاري مع "رحبانيات" تكريما للفنان الكبير الراحل الياس الرحباني، واحتفاء ببصمته في الإرث الموسيقي اللبناني، وتحية لروحه بقيادة نجله الفنان غسان الرحباني يُرافقه على المسرح أوركسترا سيمفونية تتألف من 50 عازفا موسيقيا بالإضافة إلى مشاركة الفنانة رانيا غصن الحاج والفنان جيلبير جلخ وهما سيُقدمان باقة من الأغاني التي لحنها الراحل الياس الرحباني.وسيكون الجمهور على موعد أيضا مع حفلة للفنانة عبير نعمة، في أول إطلالة لها على مسرح "إهدنيات" في 20 الجاري.ويعود الفنان ناصيف زيتون في حفلة مميزة في 25 منه بعد النجاح الكبير لحفلتيه في الموسم الماضي.وعلى البرنامج أيضا محطة مع المسرح اللبناني من خلال عرض مسرحية "ميري كريم" للمخرج نبيل عرقجي في 21 تموز.كما لجمهور "إهدنيات" أيضا حصة مع ليلة طربية مع الفنانة السورية ميادة الحناوي وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا في 27 تموز، ليكون الختام مع سهرة شبابية راقصة Dancing Moon II في 28 تموز، إضافة إلى عرضين مجانيين للأطفال مع "غنوة" في 22 تموز و"لونا" في 24 منه.



وفي هذا الإطار، أكدت المنسقة الإعلامية ل"مهرجان إهدنيات الدولي" إيفلينا مهاوس في حديث لـ "لبنان 24" انه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد اقتصاديا وأمنيا والحرب في الجنوب وغزة قررنا الاستمرار بالمهرجان".



وقالت: "الجنوب يُناضل بأبنائه من نساء وأطفال ومسنين ورجال ليبقى لبنان ونحن اعتبرنا ان الاستمرار في مهرجان إهدنيات هو بمثابة رسالة أيضا"، مُشيرة إلى ان "المهرجان يحتفل هذا العام بعيده الـ 20 وهو أصبح محطة سنوية ينتظرها أبناء المنطقة والشمال وحتى لبنان ككل".



وتابعت مهاوس: "السياحة هي المحرّك الأساسي للدورة الاقتصادية ومع انطلاق المهرجان وتوافد الناس من كافة المناطق اللبنانية سيزيد هذا الأمر من فرص العمل لشباب المنطقة وسيدعم الفنادق والمطاعم والمؤسسات الناشئة والمتوسطة والصغرة ويشجع على الاستثمار والبقاء في الريف".



وتُشير إلى ان "ان إهدنيات هو أكثر من مهرجان موسيقي وفني بل هو محطة فنية سياحية نستطيع من خلاله التشجيع على السياحة الداخلية والريفية وتعزيز الاقتصاد في المنطقة وتنميته".



ودعت الجميع إلى إهدن قائلة: "عإهدن شرفونا"، وشددت على ان " البلد لا يزال بألف خير".



وختمت مهاوس قائلة: "من الطبيعي اننا نخشى حصول تطورات تؤثر على المهرجان ولكن ايماننا كبير على الرغم من التحديات والمشاكل ونحن نرى المغتربين وحتى سيّاح أيضا يأتون إلى البلد على الرغم من التحذيرات وهذا الأمر يعتبر مؤشرا إيجابيا".



مهرجانات بيبلوس

تنطلق "مهرجانات بيبلوس الدولية" الخميس 18 تموز مع احتفال فني ضخم حيث سيُشاهد الجمهور عرضا فنيا متكاملا هو العرض الكبير - في نسخة خاصة لبيبلوس Le Grand Spectacle - Byblos Edition للمؤلف الموسيقي اللبناني طوني مخول الذي سجل من خلال مؤلفاته نقلة نوعية في عالم الموسيقى والعروض الفنية ويُشارك في العرض حوالي مئة فنان على خشبة المسرح بين موسيقي وراقص ومغن على وقع الأوركسترا الفيلهارمونية، وعلى موسيقى واغاني من تأليف وتلحين وتوزيع طوني مخول".



كما أعلن عن برنامج الأمسيات كالآتي:

الجمعة 19 تموز CAIRO KEE فرقة روك مصرية.

الأحد 21 تموز حفل موسيقي غنائي لعازف البيانو اللبناني ميشال فاضل.

الجمعة 26 تموز نجمة "البوب العربي" الفنانة نانسي عجرم.

السبت 27 تموز ASH مولود في القاهرة ومُقيم في مونتريال مؤلف وعازف على عدة آلات الغيتار والساكسوفون والكيبورد و drums والـ sythesizers. يمزج بين خلفيته المصرية والفرنسية في الموسيقى الإلكترونية".



علما ان صيف جبيل 2024 افتتح بانطلاق مهرجان النبيذ "بالأبيض والزهري"، بدورته التاسعة عند "سنسول" جبيل الأثري.

مهرجانات البترون

انطلقت فعاليات صيف 2024 في البترون في 5 تموز و6 منه مع مهرجان البيرة والنبيذ والمأكولات البحرية.

أما المحطة الثانية فهي مع الفنان الأردني "الأخرس" في 12 تموز، تليها محطة فنية في 13 منه مع الفنان السوري الشامي.

وتستقبل البترون الفنان عمر غدي الرحباني في 21 تموز والمايسترو لبنان بعلبكي في 26 منه.

ومن فعاليات هذا الصيف نشاط batroun photos بين 21 تموز و31 آب وستتحوّل مدينة البترون معه إلى معرض صور لمصورين محترفين في كل شوارعها وجدرانها.

وفي منتصف شهر آب هناك نشاط رياضي بحري مع wind rose 2024 batroun capital of sailing على شاطئ البحصة.

وتختتم فعاليات هذا الصيف مع مهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية في 5 ايلول و 6 و7 و 8 منه.



مهرجان أعياد بيروت

تستعد شركة 2U2C و Star System و GAT لتقديم فعاليات مهرجان أعياد بيروت بنسخة جديدة في صيف 2024 بعد غياب بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.



ينطلق المهرجان يوم 18 تموز ويستمر إلى 30 منه.

وتفتتح الفنانة إليسا المهرجان في 18 تموز في واجهة بيروت البحرية.

في 23 تموز الفنان جوزيف عطية، 22 تموز الفنان والعازف غي مانوكيان، فرقة pink martini في 24 تموز، الفنان جو أشقر في 26 تموز، المطربة السورية ميادة الحناوي في 28 تموز، والفنان السوري الشامي في 30 منه.



مهرجانات القبيات

لن تغيب مهرجانات القبيات عن خارطة المهرجانات لهذا الصيف، ونجما المهرجان لهذا العام هما الفنان ملحم زين الذي سيُحيي حفلا ليلة الجمعة في 9 آب والعازف غي مانوكيان السبت 10 آب.



مهرجان مغدوشة

على الرغم من التوتر جنوبا، تستعد مغدوشة لإطلاق مهرجاناتها وهذا برنامجها.

2 آب: افتتاح المهرجان بمسرحية من تمثيل الفرقة الفنية لنادي الرابية الخضراء مغدوشة.

3 آب: عشاء قروي يحييه الفنان جورج طويل والفنان مجد خليل.

4 آب: يوم للأطفال (ألعاب نفخ وأنشطة مختلفة).

9- 13 آب: مباريات كرة سلة وكرة طائرة.

23-25 آب: مباريات كرة قدم.

7 أيلول: عشاء قروي بمناسبة عيد مولد مريم العذراء يحييه الفنان ماريو حدشيتي والمطرب رشيد نجار.



وفي هذا الإطار، يقول المنسق الإعلامي للمهرجان جوزيف ناشف لـ "لبنان 24" إنه "على الرغم من الظروف الصعبة في الجنوب ارتأينا ان نقيم مهرجانا لأبناء البلدة والمنطقة وهو سيكون مهرجانا صغيرا الهدف منه إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب أهلنا الذين يعيشون ظروفا صعبة وخوفا كبيرا في هذه الأيام".



ولفت إلى "اننا نشهد سهرات وحفلات في كافة المناطق على الرغم من تصاعد حدة التوتر في الجنوب"، مشيرا إلى انه "في حال تأزم الوضع من الطبيعي ان يُلغى المهرجان".



وأوضح ناشف ان "هناك بندا في العقود التي تم توقيعها مع الفنانين تلحظ إمكانية إلغاء المهرجان في حال تأزم الوضع"، وقال: "نحن نأمل في ان تتحسن الأوضاع حتى الأول من آب لكي نستطيع ان نستمر في المهرجان".



مهرجانات ضهور شوير

بدورها تستعدّ "مهرجانات ضهور شوير" لنسختها الصيفية، حيث هناك سهرة مع الفنانة مايا دياب في 12 تموز.

مهرجانات غائبة

هذا بعض من المهرجانات التي تأكد استمرارها في حين ان مهرجانات أخرى ستغيب عن خارطة هذا الصيف منها مهرجانات بيت الدين، حيث أصدرت رئيسة لجنتها المنظمة نورا جنبلاط بياناً أعلنت فيه تعليق الأنشطة التي كانت مقررة لهذا الصيف، بسبب ما يمرّ به جنوب لبنان وأهله من ظروف قاسية وأليمة، وبسبب ما تعيشه فلسطين من حرب مدمّرة.



مهرجانات بعلبك

من جهتها أعلنت رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج لوكالة فرانس برس قبل فترة انتظار تطور الوضع الأمني في المنطقة قبل اتخاذ أي قرار.



وأضافت: "أعددنا مهرجاناً مصغراً ورمزياً، وأردنا أن نقدم صيغة رمزية تتناسب مع ما يحصل من أحداث. لكنّ لا قرار نهائياً بعد".



ولفتت إلى أن "اللجنة المنظمة تنتظر لتعرف ما إذا كان سيحصل وقف لإطلاق النار، إذ لا يمكن في الوقت الراهن تنظيم نشاط في منطقة البقاع التي تتعرض بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية".





لطالما شهد لبنان سنوياً مهرجانات فنية في موسم الصيف تتضمن حفلات موسيقية وعروضاً راقصة ومسرحيات غنائية، وارتبطت هذه المهرجانات بصورة لبنان الجميلة وبسياحته الناشطة وانطلق بعضها أو استمر خلال الحرب التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و1990، إلاّ أنها توقفت قسراً أو أقيمت بصيغة افتراضية من دون جمهور خلال مرحلة جائحة كوفيد، وتأثرت بالأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة منذ 2019.



ويبقى الأمل ان تستمر هذه المهرجانات هذا الصيف لتُدخل الفرحة إلى قلوب اللبنانيين وتنسيهم مآسيهم.







