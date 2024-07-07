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لبنان

رداً على "غارة البقاع" أمس.. "الحزب" يقصف طبريا بـ"الكاتيوشا"!

Lebanon 24
07-07-2024 | 04:10
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف قاعدة نيمرا الإسرائيلية غرب منطقة طبريا في فلسطين المحتلة.
 
وذكر الحزب أنه تم استخدام عشرات صواريخ الكاتيوشا خلال العملية، مشيراً إلى أنّ القاعدة المُستهدفة تُعتبر من القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية.
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ولفت الحزب إلى أن الهجوم الذي حصل جاء رداً على الاغتيال الذي نفذهُ العدو الإسرائيلي، أمس السبت، في منطقة البقاع، حيث استهدفت طائرة مُسيرة سيارة تابعة للمسؤول في "حزب الله" ميسم العطار.
 
وكانت وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحدثت، اليوم الأحد، عن سقوط صواريخ داخل مستوطنات إسرائيلية لاسيما في طبريا.

في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن إصابة إسرائيليّ بجروحٍ خطيرة في بلدة كفار زيتيم جراء الرشقات الصاروخية التي جاءت من لبنان.
 
 
 
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