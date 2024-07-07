في الجديدة... توقيف مواطن نفّذ أكثر من عملية سرقة

صدر عــــن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:





بتاريخ 28-6-2024، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزل أحد المواطنين في محلة مزرعة يشوع، وسرق من داخله مجوهرات وأغراض خاصّة، وفرّ الى جهة مجهولة.

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على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية السارق وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في خلال ساعات من تحديد هويته، ويدعى:



ع. ر. (مواليد عام 1991، لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بأقل من /24/ ساعة في محلة الجديدة على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون أحمر، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، عثر على مبالغ مالية بعملات مختلفة، وهاتفين خلويّين، و"مفرك" حديديّ.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنزل المذكور في محلة مزرعة يشوع، بالإضافة الى سرقة منزل في محلة الزلقا، ومنازل لأشخاص وعمال أجانب.



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.