"الحرارة ستنخفض" في هذا التاريخ.. إليكم حالة "طقس لبنان"!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غداً الاثنين قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، فيما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر.

Advertisement

وتنشط الرياح أحياناً، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية، خاصة في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا. تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الاثنين، ويتحول الطقس إلى حار نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج يوم غد وتشكل التيارات الهوائية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:

غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، و يتكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:

قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر. كذلك، تنشط الرياح أحيانا، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية، خاصة في المناطق الداخلية.

الثلاثاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة على الجبال، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية.

كذلك، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويحتمل تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية.

الأربعاء:

قليل الغيوم إجمالا مع تكون للضباب المحلي، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، وتنشط الرياح أحيانا.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 26 درجة، فوق الجبال من 25 الى 17 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و40 كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 60 و 80 %.



- حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 29 درجة.



- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,33 - ساعة غروب الشمس: 19,52.