بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" استهدف هذا الموقع الإسرائيلي اليوم

أعلن "حزب الله في بيان اليوم أنه استهدف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.







وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة (11:50) من نهار يوم الأحد 07-07-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصـاروخية وحققنا إصابة مباشرة".

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