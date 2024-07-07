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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" استهدف هذا الموقع الإسرائيلي اليوم

Lebanon 24
07-07-2024 | 05:42
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أعلن "حزب الله في بيان اليوم أنه استهدف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.



وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة (11:50) من نهار يوم الأحد 07-07-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصـاروخية وحققنا إصابة مباشرة".
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