جنبلاط مهنئا بزشكيان: اتطلع إلى أن تنعم إيران وشعبها بالاستقرار

أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، مهنئًا بانتخابه رئيسًا، متمنيًا له التوفيق في مهامه.



وجاء في نص البرقية: "أتوجه إليكم بالتهاني لمناسبة فوزكم بانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، وبما يعنيه ذلك من ثقة الشعب الإيراني برؤيتكم المستقبلية. إذ أتمنى لكم التوفيق في المهام التي تنتظركم، فإنني اتطلع إلى أن تنعم إيران وشعبها بالاستقرار والازدهار".

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