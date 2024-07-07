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لبنان

أمين سلام هنأ بالسنة الهجرية

Lebanon 24
07-07-2024 | 06:21
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر منصة "إكس": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. نسأل الله أن تكون سنة خير وبركة على لبنان والعالم العربي، وأن يعم فيها السلام والأمان والإزدهار".
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