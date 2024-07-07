العدو يستهدف منزلا في الناقورة.. ماذا في المعلومات الاولية؟



استهدف العدو الإسرائيلي، اليوم الاحد، احد المنازل في بلدة الناقورة.





ووفقاً للمعلومات الاولية، لا اصابات جراء الغارة المعادية التي استهدفت منزلا في اطراف بلدة الناقورة.





وعلم أن الغارة استهدفت منزل عائلة الشهيد عباس مهدي مهدي في الناقورة.

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