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لبنان

القذائف الاسرائيلية سقطت بين المنازل في هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
07-07-2024 | 06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف المدفعية الإسرائيلية للحي الجنوبي لبلدة طلوسة بـ4 قذائف.


وسقطت القذائف بين المنازل ولم يفد عن وقوع إصابات.
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