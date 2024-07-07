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لبنان

بهاء الحريري: سنعمل ما في وسعنا لخدمة المواطن اللبناني

Lebanon 24
07-07-2024 | 06:35
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يتابع  بهاء رفيق الحريري، جولته في منطقة الشمال، ومحطته اليوم الأحد كانت في منطقة الضنية حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من الوفود والشخصيات والفاعليات، عرضت عليه مطالبها.

وكشف بهاء الحريري عن إعلانه لمشروعه السياسي الكامل في وقت قريب، مشدداً على "أهمية استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإعادة المسار إلى الطريق الصحيح".
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وقال: "علينا التعاون مع بعضنا البعض للنجاح والوصول إلى حل لجميع مشاكلنا وأزماتنا، خصوصاً أننا لسنا الدولة ولا يمكن أن نحل مكانها، ولكن سنعمل ما في وسعنا لخدمة المواطن اللبناني من خلال استثمار الخبرات التي نتمتع بها وفي المجالات كافة، من أجل إنشاء مشاريع مستدامة يكون لها انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد".

وعن العلاقة مع سوريا قال الحريري: "نحن وسوريا جيران ونحترم الجغرافيا وحسن الجوار".
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