إطلاق نار كثيف في فنيدق.. اليكم ما حصل قرب مقهى القاق

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال فردي في بلدة فنيدق العكارية بجانب مقهى القاق بين افراد العائله الواحدة من آل "ديب"، تخلله اطلاق نار كثيف في الهواء دون تسجيل اصابات والاضرار اقتصرت على الماديات.وحضرت لاحقاً قوة من الجيش الى المكان وتعمل على فرض طوق امني.وعرف ان الاشكال هو خلافات عائلية سابقة.