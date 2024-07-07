Advertisement

لبنان

إطلاق نار كثيف في فنيدق.. اليكم ما حصل قرب مقهى القاق

Lebanon 24
07-07-2024 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1220106-638559597145043877.jpg
Doc-P-1220106-638559597145043877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال فردي في بلدة فنيدق العكارية بجانب مقهى القاق بين افراد العائله الواحدة من آل "ديب"، تخلله اطلاق نار كثيف في الهواء دون تسجيل اصابات والاضرار اقتصرت على الماديات.
Advertisement


وحضرت لاحقاً قوة من الجيش الى المكان وتعمل على فرض طوق امني. 

وعرف ان الاشكال هو خلافات عائلية سابقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:38 | 2024-07-07
08:57 | 2024-07-07
08:05 | 2024-07-07
06:57 | 2024-07-07
06:35 | 2024-07-07
06:27 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24