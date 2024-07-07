Advertisement

لبنان

عباس ابراهيم هنّأ برأس السنة الهجرية: نسأل الله أن يعيده على لبنان وغزة بالأمن والسلام

Lebanon 24
07-07-2024 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1220124-638559700187324998.jpg
Doc-P-1220124-638559700187324998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 هنأ اللواء عباس إبراهيم اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا برأس السنة الهجرية وقال: "تفتح بداية السنة الهجرية باب التضحيات لإعلاء راية الحق وانتصار الدم على السيف ونصرة القلة على الكثرة بسلاح الإيمان والعزم. بهذا اليوم من عام الهجرة 1446 نسأل الله أن يعيده على الأمة جمعاء وعلى لبنان وغزة بالأمن والاستقرار والسلام. وكل عام وأنتم بخير".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2024-07-07
14:37 | 2024-07-07
14:13 | 2024-07-07
14:00 | 2024-07-07
13:55 | 2024-07-07
13:52 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24