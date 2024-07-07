عباس ابراهيم هنّأ برأس السنة الهجرية: نسأل الله أن يعيده على لبنان وغزة بالأمن والسلام

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هنأ اللواء عباس إبراهيم اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا برأس السنة الهجرية وقال: "تفتح بداية السنة الهجرية باب التضحيات لإعلاء راية الحق وانتصار الدم على السيف ونصرة القلة على الكثرة بسلاح الإيمان والعزم. بهذا اليوم من عام الهجرة 1446 نسأل الله أن يعيده على الأمة جمعاء وعلى لبنان وغزة بالأمن والاستقرار والسلام. وكل عام وأنتم بخير".