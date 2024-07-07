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لبنان
بو عاصي: ٩٦ الف لبناني تركوا الجنوب
Lebanon 24
07-07-2024
|
11:23
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس":
"٩٦ الف لبناني تركوا قراهم في الجنوب بحسب الامم المتحدة.
لا يجرؤ حزب الله مصارحة بيئته بذلك فيما الحكومة في غيبوبة. اين مقومات الصمود اقتصادياً واجتماعياً؟
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بس بدك تخبر خبرية خبرها كلها". (الوكالة الوطنية)
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