بو عاصي: ٩٦ الف لبناني تركوا الجنوب

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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس":"٩٦ الف لبناني تركوا قراهم في الجنوب بحسب الامم المتحدة.لا يجرؤ حزب الله مصارحة بيئته بذلك فيما الحكومة في غيبوبة. اين مقومات الصمود اقتصادياً واجتماعياً؟بس بدك تخبر خبرية خبرها كلها". (الوكالة الوطنية)