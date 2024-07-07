رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم بصواريخ الكاتيوشا

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفت اليوم مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‏‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏معروب.وردًا على ‏‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏الناقورة وعيتا الشعب، عناصر الحزب المواقع ‏العسكرية في ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏‏