Advertisement

لبنان

رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم بصواريخ الكاتيوشا

Lebanon 24
07-07-2024 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1220160-638559762380403792.jpg
Doc-P-1220160-638559762380403792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفت اليوم مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‏‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏معروب.
Advertisement
وردًا على ‏‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏الناقورة وعيتا الشعب، عناصر الحزب المواقع ‏العسكرية في ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏‏
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2024-07-07
14:37 | 2024-07-07
14:13 | 2024-07-07
14:00 | 2024-07-07
13:55 | 2024-07-07
13:52 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24