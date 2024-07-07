النائب عبود هنأ برأس السّنة الهجرية

هنأ النائب جميل عبّود اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً برأس السّنة الهجرية، داعيًا الله أن "يعيد هذه المناسبة الجليلة على لبنان واللبنانيين باليمن والبركات. وأن يجعله عاماً حافلاً بالخير والسّعادة والأمل، وأن ينعم على العالم أجمع بالأمن والاستقرار". (الوكالة الوطنية)

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