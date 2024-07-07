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لبنان

أحمد الخير تابع في المنية مراجعات أهل المنطقة

Lebanon 24
07-07-2024 | 12:49
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تابع عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، خلال استقبالاته في دارته في المنية، اليوم الأحد، مراجعات أهل المنطقة وشؤونها. (الوكالة الوطنية)
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