وزير الزراعة لمناسبة عاشوراء: نحمل الشهداء والارواح وننتصر

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كتب وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر منصة "X":" اليوم يحملنا شوقنا إلى العشق المطلق. نبدأ باسم الله رحلةَ الصّفاء في غمرةِ هذه الحياة والظّليمة، نتلمّس في كربلاء الصّبر وَالنّصر فننتصر، نحمل إلى هناك الشّهداء، والأرواح احتساباً وأسوةً بالعترة الطاهرة. حسينيون ونبقى الحسين سيد العالم حتماً سننتصر".