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لبنان

بأسراب متتالية من المسيّرات الانقضاضية.. هكذا ردّ حزب الله على عملية الاغتيال في البقاع

Lebanon 24
07-07-2024 | 13:48
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه وفي إطار الرد ‏‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، شن عناصر الحزب هجوماً جوياً بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على ‏مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في ‏جبل حرمون في الجولان السوري المحتل واصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية مما أدى الى تدمير الأجهزة المستهدفه واندلاع النيران فيها بشكل كبير.  ‏
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