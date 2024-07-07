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مقدمة تلفزيون "أم تي في"في فرنسا إنتخاباتٌ تاريخية بكلّ معنى الكلمة. تاريخيةٌ أولا بنسبة المشاركةِ فيها. إذ مع إقفال مراكزِ الإقتراع بعد ساعةٍ من الآن قد تكون نسبةُ المقترعين الأعلى منذ ثلاثةٍ وأربعين عاماً تقريباً. وتاريخيةٌ ثانياً، لأنها تدورُ حول خياراتٍ كبرى، ولأنّ اليمينَ المتطرّف يمكنه أن يصل إلى الحكم بعد عقودٍ طويلة. وتاريخيةٌ ثالثاً لأنّ أحزاب الوسطِ واليسارِ إتحدت في عملية قيصريةٍ وذلك لمنع اليمينِ المتطرّف بزعامة مارين لوبان من رِبح الجولةِ الثانية من الإنتخاباتِ التشريعيّة. فهل ينجح التحالفُ الهجين في ذلك؟ سؤالٌ تنتظر فرنسا وأوروبا والعالم الإجابةَ عنه بعد ساعةٍ وخمسَ عشرة دقيقة من الآن. علماً أنّ فوز اليمين المتطرّف يعني أنّ فرنسا وأوروبا ستتغيّران، ما يعني أنّ العالم بأسره يمكن أن يتغيّر.في هذه الأثناء جبهةُ الجنوبِ مشتعلة وحربُ الحرائقِ مستمرّة، والإستهدافاتُ متواصلة. أما بالنسبة إلى الوضع في غزة، فإنَّ مسؤولين إسرائيليّين سابقين في الجيش والشاباك بدأوا يشكّكون في نيات نتانياهو في التوصل إلى إبرام صفقةٍ مع حماس، معبّرين عن مخاوفهم من قيام الأخير بخطوات لتفجيرِ الصفقة، وذلك بعد إلقائِه خِطابَه المنتظر في أميركا أمام مجلسَي الشيوخ والنواب في الخامس والعشرين من الجاري. البداية من آخر مَجريات اليوم الإنتخابي الطويل في فرنسا.مقدمة تلفزيون "المنار"كل قواعد الاحتلال مكشوفة، وتنتظر قرار الرد بالشكل المناسب والوقت الدقيق والجرعة الملائمة، كلما امتدت يد الاحتلال اغتيالا وقتلا واعتداء على البلدات والمناطق اللبنانية..لا يريد العدو الاتعاظ مما سلف خلال المواجهة المستمرة منذ الثامن من اوكتوبر، ولا من الرسائل الجوية والصاروخية ، ولا مما حمله الهدهد الاول ، ولا مما اصاب مستوطناته الشمالية بفعل ضربات المقاومة التي اثبتت اليوم ان زخم نارها لا سقف له، وان بنك اهدافها دقيق على غرار ثكنة قاعدة نيمرا الى الغرب من طبريا ، التي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو ، وتعتبر مخزن ذخائرها..اما مقر وحدة المراقبة الجوية وادارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون فبات للمقاومة اسلوبها الخاص معه في ضرب دوره الاستراتيجي عند كل اغتيال واعتداء..في غزة، يختنق العدو بصفر انجازاته امام صمود المقاومين ، فيحاول تحقيق اي مكسب في الجولة الحالية من المفاوضات حول تبادل الاسرى مع المقاومة، ولكن من دون طائل بفضل وعي المقاومين وحكمة قياداتهم ومعرفتهم باهمية اللحظات التاريخية التي يمر بها كل العالم انطلاقا من فلسطين ..اما الحساب الذي ينتظر نتنياهو وحكومته فبات اقرب اليهم من اي وقت مضى كما تنبئ خلافاتهم وعجز جيشهم عن الحسم، والانفجار التدريجي للشارع المطالب بعقد صفقة مع حماس ووقف الحرب ، وكل ذلك بفعل الاهانة التي انزلتها المقاومة في غزة بصورة اعتى جيوش المنطقة…انه تاريخ جديد يخطه محور المقاومة، ويؤدي فيه اليمن دورا مشرفا اكد اليوم على تطويره قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من دون كلل وملل ومهما كلف من جهود لبناء القدرات..انه الحق الذي تدوم انتصاراته ، ويأبى اهله الاستسلام ويرفض مريدوه الخضوع، والذي تدفع من اجله الاثمان والابدان والارواح ، بطيب نفس وخاطر وبكل ايمان.. انه الحق الذي درة تاج تضحياته كربلاء وراس شعاراتها “اولسنا على الحق؟” وهو القول العابر للانسان ، الحاكم للمعادلات، المؤسس لكل الخواتيم المشرفة ..واليوم ، “أولسنا على الحق” يظلل مجالس شهادة الامام الحسين عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يفتتح مجلسها المركزي الليلة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ..مقدمة تلفزيون "الجديد"على مسافة يوم واحد من دخوله الأيام العشرة المحرمة.. استحضر حزب الله كل حزنه العاشورائي على شكل صواريخ وبنداء اهل البيت كانت نيرانه تبلغ طبريا وجنوب صفد فيما يطل الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الليلة ضمن خطاب ديني قد لا يخلو من الاشارات السياسية لكن نصرالله سيكون متأثرا بالاجواء التفاوضية الايجابية التي نقلتها حركة حماس ليل الخميس الماضي.. حيث لا تزال خلية المشاورات مستمرة بين الدوحة والقاهرة مرورا بتل ابيب وتبليغا نحو بيروت وقال قيادي في حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة وافقت ان تنطلق المفاوضات حول الاسرى من دون وقف اطلاق نار دائم غير ان هذا الاعلان يرتبط حكما بسريان اطلاق النار في المرحلة الثانية.. إذ إن حماس قدمت تسهيلات في الشكل وليس في جوهر الشروط ومع دخول طوفان الاقصى شهره العاشر، فإن عشرات الآلاف من المتظاهرين الاسرائيليين استخدموا توقيت عملية حماس في السابع من اكتوبر وشلوا المدن في ساعات الصباح الاولى.. وأغلقوا الطرق في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، مطالبين الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس واشتبك المتظاهرون مع عناصر شرطة كانوا على ظهور الخيل، قبل أن تفتح خراطيم المياه لإخلاء الطريق ويضغط اهالي الاسرى على حكومتهم في توقيت أصبح دقيقا لإتمام الصفقة، حيث تستأنف المفاوضات الاسبوع المقبل بالتزامن مع اجتماع بين رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس المخابرات الأميركية ورئيس الموساد فى قطر يوم الاربعاء ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول في الموساد أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها وسيصل وفد الموساد الى القاهرة التي اعلنت انها تستضيف وفودا اسرائيلية واميركية لبحث النقاط العالقة باتفاق التهدئة في غزة وهذا الاتفاق عزله وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عن لبنان.. وقال من الجبهة الشمالية: إذا وصلنا إلى تسوية لعودة المختطفين فهذا لا يلزمنا بوقف إطلاق النار مع حزب الله واضاف: عدونا لا يفهم إلا لغة القوة، سواء في غزة او لبنان، وعلينا مواصلة الاستعداد على الحدود الشمالية وإذ سبق وأن أدرج الامين العام لحزب الله وزير الحرب الاسرائيلي ضمن قائمة الوزراء الحمقى.. فإن غالانت اكد للمقاومة اللبنانية اليوم مطابقته الفعلية للمواصفات حيث إن الجبهة الشمالية وعودة المستوطنين تعتبر من الخطوط الحمر في اسرائيل، لاسيما على مشارف انطلاق العام الدراسي والتفاؤل بالوصول الى صفقة في غضون أيام تموز بلغ المراجع اللبنانية.. ووفق معلومات الجديد تنتظر بيروت وصول الموفد الاميركي اموس هوكستين من اليونان الى لبنان ساعة تقدم المفاوضات او بلوغها مستوى الصفقة وفي حديث الى صحيفة الشرق الاوسط قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن هوكستين سيتحرك تلقائيا بين تل ابيب وبيروت فور التوصل الى وقف النار.. ويتوقع في هذه الحالة وصوله في اي لحظة لاستئناف التفاوض معه حول التهدئه في الجنوب، على قاعدة تطبيق القرار 1701 مشمولا بانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي ايام تموز الحارة بنيران التفاوض، والتي استنفزت فيها الجبهات لمناسبة مرور تسعة اشهر على طوفان الاقصى, فاكدت القسام على لسان نجمها غير المرئي ابو عبيدة أن المقاومة ما كلت ولا لانت او استكانت.. مؤكدا ان القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير.. وقد تمكنت من تجنيد الالاف الجدد من صفوف الاسناد، واعدا بالالاف اخرين ووضع ابو عبيدة المثلث الاحمر على محور نتساريم، معلنا انه سيكون محورا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مهزوما وفي هزائم الطوفان.. جول تتهاوى تحت نتائج الصناديق وبينها الليلة مصير الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجتاحته في الدورة الثانية جيوش اليمين,ولتسديد الدين اللبناني لماكرون فقد كان اللبنانيون الفرنسيون جبهة اسناد للرئيس المعرض للسقوط..مقدمة تلفزيون "أن بي أن"الحرب الإسرائيلية على غزة ببشرها وحجرها تدخل اليوم شهرها العاشر من دون أن تنجح في دفع أولئك الصامدين في القطاع إلى رفع الراية البيضاء رغم الجروح العميقة. آخر المآثر الدموية التي اضافها العدو إلى سجله الأسود كان على شكل مجزرة ناجمة عن قصف مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات كانت تؤوي نازحين. وقد سجلت آخر حصيلة للضحايا نحو سبعين شهيدا وجريحا.في مطلع الشهر العاشر للعدوان تسجل أجواء تفاؤل حذر مبني على مقترح الهدنة الذي أبدت فصائل المقاومة الفلسطينية مرونة في التعاطي معه ولكن تحت سقف ثوابتها الوطنية. غير أن قطار المفاوضات يتحرك بخطى بطيئة على سكة مفخخة بالألغام الإسرائيلية. ذلك أن المسؤولين الإسرائيليين يعرقلون ويماطلون كلما سنحت لهم الفرصة فهل صحيح أن ثمة خلافات شاسعة في ما بينهم أم أن الأمر مجرد توزيع أدوار؟!. ولعل ما نقلته "هآرتس" عن مصدر أجنبي يدعم مثل هذه التساؤلات إذ قالت أن "إسرائيل قدمت مطالب جديدة قد تؤدي إلى عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطالة أمدها".على أي حال يبدو الوسطاء على درجة عالية من الإستنفار الدبلوماسي إذ من المتوقع أن ينضم مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز إلى المحادثات في الدوحة الأسبوع المقبل.من جانبها تتواصل مصر مع حماس وتستضيف غدا وفودا أميركية وإسرائيلية في إطار الجهود لإنجاز اتفاق التهدئة.على الجبهة اللبنانية لا هدنة بل سخونة متنامية بفعل نيران الإعتداءات الإسرائيلية التي وصلت بالأمس إلى شعث البقاعية وطالت اليوم على وجه الخصوص بلدة معروب البعيدة عن خطوط المواجهة الأمامية. وقد ردت المقاومة على هذه الإعتداءات ولا سيما على الغارة على شعث بهجمات صاروخية عنيفة اليوم مستهدفة بشكل خاص قاعدة نيمرا غرب طبريا وقاعدة ميرون الإستراتيجية.وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإن المقاومة وسعت دائرة النار إلى مستوطنات بعيدة في وسط الجليل ودوت صفارات الإنذار في مناطق تقع على بعد ثلاثة وثلاثين كيلومترا من الحدود مع لبنان للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول واشارت المصادر نفسها إلى فشل منظومة القبة الحديدة في إسقاط الصواريخ التي أدى أنفجارها إلى نزول عشرات آلاف المستوطنين للملاجئ.أبعد من لبنان وفلسطين تتجه الأنظار إلى فرنسا التي يتوافد ناخبوها منذ الصباح إلى صناديق الإقتراع في انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية خارجة عن السيطرة وفي كلا الحالين ستكون البلاد أمام مشهد سياسي مختلف.وفي إيران التي وضعت انتخاباتها أوزارها يؤدي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى مطلع آب المقبل ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية. وبعد أداء اليمين يتعين عليه تعيين الوزراء للتصويت على الثقة خلال مهلة خمسة عشر يوما. ويبدو أن محمد جواد ظريف هو رأس المرشحين لتولي حقيبة الخارجية. ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب بزشكيان بعد نيله موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي رسميا.مقدمة تلفزيون "أل بي سي"في الشهر العاشر على حرب طوفان الاقصى، انطلق يوم التعطيل في اسرائيل حيث طالب الالاف الحكومة باجراء انتخابات وعقد صفقة مع حماس لاطلاق الاسرى سريعا.تحت هذا الضغط، وضغط الادارة الاميركية، واعلان حماس قبل قليل موافقتها على اطلاق المفاوضات حول الرهائن من دون وقف نار دائم، اضافة الى ضغط الميدان في غزة ولبنان وضغط مستوطني الشمال ، تتقاطع المعطيات عن امل اكبر هذه المرة في انجاح الصفقة، على رغم محاولات بنيامين نتنياهو عرقلة الوصول اليها. ليصبح السؤال على مستوى الوسطاء وعلى مستوى اللبنانيين، ماذا سيفعل حزب الله حينها، وماذا سيفعل اذا اعلن نتنياهو الوصول الى المرحلة الثالثة من الحرب؟بحسب المعلومات فان الحزب لن يعطي جوابا واضحا على هذا السؤال، قبل ان تتضح فعلا صورتا الصفقة والمرحلة الثالثة، وهذا هو الجواب الذي حصل عليه مدير الاستخبارات الالمانية من نائب الامين العام للحزب خلال لقائهما الاخير، لا سيما وان صورة المرحلة الثالثة لم تكن اصلا واضحة عند الالمان.الحزب اذا لن يقول ما عنده، والكل بمن فيهم الادارة الاميركية التي دخلت مرحلة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني, ينتظر هذه المرة جواب اسرائيل ...وفيما العين على تداعيات ما ستعلنه تل ابيب, العين كذلك على فرنسا، حيث ستعلن بعد حوالى ساعة من الان نتائج الانتخابات التشريعية في جولتها الثانية، وقد سجلت اعلى نسبة اقتراع منذ العام ،1981، قالت شاشة الـ lci الفرنسية إنها بلغت 67.50 بالمئة من الناخبين.نتائج قد تضع ثاني اقوى قوة اقتصادية في اوروبا امام حال من اللاحكم، وعدم الاستقرار والمزيد من الشرخ بين مواطنيها. (الوكالة الوطنية)