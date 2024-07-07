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لبنان

باسيل أبرق إلى بزشكيان مهنئاً

Lebanon 24
07-07-2024 | 13:55
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أبرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان مهنئاً.

وأكد باسيل في برقيته أنّ "ثقة الشعب الايراني بكم انعكست اصواتًا في صناديق الاقتراع"، متمنياً لبزشكيان "التوفيق والنجاح في ولايته لما فيه عزّة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وخير الشعب الايراني".
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(الوكالة الوطنية)
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