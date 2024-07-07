Advertisement

لبنان

اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في طرابلس

Lebanon 24
07-07-2024 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1220208-638559836203322864.jpg
Doc-P-1220208-638559836203322864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق داخل احدى الشقق السكنية في محلة شارع قاديشا العائدة للمدعو "ج.ن" وعلى الفور توجه شبان من عمال اشتراك "كبارة" وتمكنوا من اخماد النيران قبل تمددها.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، فيما عرف ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية مع لبنان يقول إن 40% من المنازل السكنية تضررت وتم حرق نحو 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي
lebanon 24
08/07/2024 02:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف عدداً من المباني السكنية في رفح
lebanon 24
08/07/2024 02:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية
lebanon 24
08/07/2024 02:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صافرات الإنذار في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة
lebanon 24
08/07/2024 02:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الشقق

السكنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2024-07-07
15:30 | 2024-07-07
15:25 | 2024-07-07
15:19 | 2024-07-07
15:16 | 2024-07-07
15:14 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24