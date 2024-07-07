اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في طرابلس

اندلع حريق داخل احدى الشقق السكنية في محلة شارع قاديشا العائدة للمدعو "ج.ن" وعلى الفور توجه شبان من عمال اشتراك "كبارة" وتمكنوا من اخماد النيران قبل تمددها.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، فيما عرف ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

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