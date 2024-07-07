في ساحة التل طرابلس.. اطلق النار من سلاح حربي وهرب!

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اقدم المدعو "ي.ك" على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه "ف.ا" دون اصابته في محلة ساحة التل - طرابلس ليفر بعدها الى جهه مجهولة.وافيد ان دورية من المخابرات توجهت الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.وافادت المصادر ان اطلاق النار هو ناتج عن خلفيات نسائية.