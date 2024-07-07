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لبنان

للمرة الأولى.. حزب الله يعلن استهداف مركز استطلاع في جبل حرمون بالجولان وهذه اهميته

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:14
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قال مصدر من حزب الله أن عناصر الحزب هاجموا بمسيرات مركزا للاستطلاع الفني والإلكتروني في جبل حرمون بالجولان السوري المحتل، وهذا الاستهداف هو الأول منذ حرب تشرين الأول ١٩٧٣ .
وأشار المصدر الى أن  استهداف مركز الاستطلاع بجبل حرمون يعتبر أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ ٨ تشرين الأول، خصوصاً وان هذا المركز يوازي من حيث الأهمية قاعدة ميرون الإسرائيلية.
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وأشار الى أن مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي ( مرصد التزلج الشرقي) في ‏جبل حرمون في الجولان السوري، وهو أعلى هدف يتعرض للإستهداف منذ بداية معركة طوفان الأقصى في جبهة لبنان (٢٢٣٠ متر) وهو يقع في أعلى قمم جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل،  ويغطي ويرصد الإتجاه الشرقي من سوريا الى العراق والأردن وتبوك حتى الحدود الإيرانية، ويضم تجهيزات الكترونية وتجسسية واستخباراتية ومنظومات فنية هي الأكثر تطوراً.
 
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