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لبنان

في المجلس العاشورائي المركزي.. هذا ما قاله نصرالله عن معركة الجنوب

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:16
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أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "أجواء المعركة ستُلقي بظلالها على الجنوب لناحية توقيت المجالس وأماكن إقامتها وعلى المسيرات العاشورائية وهذا الأمر متروك للأيام".

وتابع نصر الله في كلمة في المجلس العاشورائي المركزي في "مجمع سيّد الشهداء" في الضاحية الجنوبية: "أجواء المعركة والتداعيات المفتوحة على كل الاحتمالات يجعل إحياءنا مختلفًا على المستوى الروحي والنفسي والعقلي فنحن في قلب الحدث الكربلائي".
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