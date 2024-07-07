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لبنان

إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:25
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وقع إشكال مساء اليوم عند حاجز شدرا في عكار بين عناصر الجيش المكلفة بحماية الحاجز وموكب عرس لحظة مروره في المكان وقد تخلل الإشكال اطلاق نار في الهواء ويذكر ان الاشكال سببه احتجاج احد المواطنين على الأجراءات الأمنية عند الحاجز  وقد شهدت المحله زحمة سير خانقه وقد عمل العناصر على تنظيم السير.
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