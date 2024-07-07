إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل

وقع إشكال مساء اليوم عند حاجز شدرا في عكار بين عناصر الجيش المكلفة بحماية الحاجز وموكب عرس لحظة مروره في المكان وقد تخلل الإشكال اطلاق نار في الهواء ويذكر ان الاشكال سببه احتجاج احد المواطنين على الأجراءات الأمنية عند الحاجز وقد شهدت المحله زحمة سير خانقه وقد عمل العناصر على تنظيم السير.

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