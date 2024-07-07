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لبنان

الموت يغيّب النائب السابق أنور الصباح

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:30
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غيب الموت الوزير والنائب السابق أنور علي الصباح عن عمر ناهز الـ 91 عاما، ويوارى في الثرى يوم غد الاثنين بمدافن العائلة في مدينة النبطية عند الساعة الحادية عشرة صباحا. (الوكالة الوطنية)
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لبنان

تعازي ووفيات

الموت

الوزير

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