Advertisement

لبنان

حزب الله: التواصل مستمرّ مع بكركي واللقاء الجديد في أوانه

Lebanon 24
07-07-2024 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1220321-638560182160307788.jpg
Doc-P-1220321-638560182160307788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب علي ضاحي في الديار": تسلك الامور بين حزب الله و "الثنائي الشيعي" والمجلس الشيعي والبطريرك الماروني بشارة الراعي مسارها الطبيعي، بعد "صفحة من التباينات"، والتي بدأت بعظة الراعي الشهيرة منذ اسبوعين تقريباً، وتحدث فيها عن "عمليات ارهابية
Advertisement
في الجنوب"، بعدما صدر على لسان النائب فريد هيكل الخازن والمسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض، وبعد زيارة المطران بولس مطر والوزير السابق وديع الخازن الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ولقائهما بنائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، وفق ما يؤكد مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد سعيد الخنسا (ابو سعيد) رداً على استفسارات "الديار"، حيث  يشير الى ان العلاقة طبيعية والتواصل موجود، ويلفت الى اننا ندرس موضوع اللقاءات الجديدة وتوقيتها ومكانها فيما بعد.
ويلفت الى اننا نحيي مناسبة عزيزة وهي عاشوراء، وهذا الخط الذي سار عليه الشهداء الكرام في مواجهة العدو، وان شاء الله نعمل جميعاً لمصلحة البلد ، ونضحي من اجل كرامته وعزته في مواجهة العدو الصهيوني.
ويكشف الخنسا عن لقاءات مكثفة تجري مع قيادات دينية وسياسية مسيحية، وتصب في إطار التواصل بين حزب الله والمكون المسيحي. ويؤكد ان حزب الله مع الحوار وتبديد التباينات، وحريص على سماع وجهات النظر والنقاش مع الآخرين بكل شفافية وتجرد. كما يحرص الحزب على نقل وجهة نظره لكل من يسأل ويزور ويستفسر، وهو يرحب بالحوار والتلاقي مع اي مكون من دون شروط واحكام مسبقة.
في المقابل، يؤكد رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم لـ "الديار"، ان بكركي حريصة على المكون الشيعي وعلى حزب الله، وعلى استمرار التواصل والحوار، ووفق حوار صريح وشفاف ومن دون مجاملات او تورية.
ويكشف عن ان بعد زيارته للشيخ علي الخطيب ونقله موقف الراعي الايجابي تجاه المجلس وحزب الله والطائفة الشيعية الكريمة، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، من ضمن إطار التواصل الدوري الذي يحصل بين الرئيس بري والبطريرك الراعي، والذي يوفدني دورياً الى عين التينة.
ويشير الى انه سمع من الرئيس بري كلاماً ايجابياً، وحرص على العلاقة والتواصل بين بكركي والطائفة الشيعية، وانه يرفض اي سجال معها، ويرفض علاج اي تباين في الاعلام او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلفت ابو كسم الى ان الامور انتهت، والعلاقة طبيعية وهناك عدد من الشخصيات المولجة متابعة العلاقة بين بكركي وحزب الله، و "كلهم فيهن الخير".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-07-08
01:39 | 2024-07-08
01:30 | 2024-07-08
01:15 | 2024-07-08
01:00 | 2024-07-08
00:35 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24