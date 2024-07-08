إجتماع تنسيقي لـ "اللجنة الخماسية" والمعارضة تعلن غدا ورقة عمل لانتخاب الرئيس

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ينشغل لبنان الرسمي بمتابعة مفاوضات الهدنة في غزة، لكون نجاحها يؤدي عمليا الى تراجع المواجهات المستمرة منذ عشرة اشهر على الحدود اللبنانية الجنوبية. وسيستتبع ذلك اجراء مفاوضات تتعلق بوضع ترتيبات تضمن الهدوء والاستقرار لفترة طويلة.وفي إطار الجهود الديبلوماسية، أفاد مكتب الإعلام للأمم المتحدة في بيروت أن المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت بدأت أمس زيارةٍ لإسرائيل تستغرق ثلاثة أيام، وقد تواصلت منذ تولّي منصبها الشهر الماضي "بشكل مكثّف مع القيادات اللبنانية والأطراف المعنية لبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق".وتأتي زيارة المنسقة الأممية إلى إسرائيل تمهيداً لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 قبل نهاية الشهر الحالي.والمتوقّع أن تُركّز مناقشاتها مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وافساح المجال لحلٍّ ديبلوماسيٍّ يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701".سياسيا، تستعد قوى المعارضة غدا للاعلان من المجلس النيابي عن "ورقة العمل" التي أعدّتها في سياق مبادرة كاملة لانتخاب الرئيس ضمن الأسس الدستورية"، وفق مصدر معني.وسيلي ذلك قيام وفد نيابي بتسليم نسخة عنها في الرابعة من عصر اليوم نفسه لسفراء "الخماسية": الأميركية ليزا جونسون، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والسعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، في لقاء في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، على أن تتواصل المعارضة لاحقاً مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها حيال مبادرتها الرئاسية.وتفيد المعلومات من مصادر مطلعة على جو "الخماسية" تكشف ستعاود هذا الاسبوع تحركها واتصالاتها، وستعقد اجتماعا جديدا لها يستضيفه السفير الفرنسي هذه المرة، حيث يضع خلاله المجتمعين بجو اللقاء الذي حصل في العاصمة الفرنسية بين الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والموفد الفرنسي جان ايف لودريان.لكن اوساطا بارزة تجزم ان حراك "الخماسية" الجديد لن ينتج جديدا رئاسيا، موضحة ان الهدف منه هو اصرار اعضائها، على ابراز اهتمام بالملف اللبناني وسعيا منها للقول ان لبنان ضمن الاولوياتوترددت معلومات أن هوكشتاين توجه إلى أثينا بعد محطته الفرنسية الأسبوع الفائت ليكون على مقربة من بيروت وتل أبيب، وعند تلمسه وضع الخيوط النهائية على صفقة غزة ستحط طائرته في إسرائيل ولبنان ليواكب متابعة جبهة الجنوب عن كثب.حكوميا يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في السرايا، فيما ستكون لرئيس الحكومة سلسلة اجتماعات ولقاءات ديبلوماسية ووزارية وسياسية ابتداء من يوم غد.