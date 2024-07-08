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لبنان

قبالة مرفأ طرابلس.. جثة عائمة على سطح البحر (صورة)

Lebanon 24
08-07-2024 | 02:26
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عُثر قبالة مرفأ طرابلس على جثة الشاب "م.ر" عائمة على سطح البحر، فيما عملت القوات البحرية في الجيش  على سحبها من البحر وتم نقلها الى المستشفى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

يُذكر ان الشاب كان تعرض للغرق صباح أمس الأحد اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء.
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