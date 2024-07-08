قبالة مرفأ طرابلس.. جثة عائمة على سطح البحر (صورة)

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عُثر قبالة مرفأ طرابلس على جثة الشاب "م.ر" عائمة على سطح البحر، فيما عملت القوات البحرية في الجيش على سحبها من البحر وتم نقلها الى المستشفى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يُذكر ان الشاب كان تعرض للغرق صباح أمس الأحد اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء.