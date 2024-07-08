عبد الله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حل منطقي

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "اقتراح القانون حول اللامركزية في قطاع توزيع الكهرباء، الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي يشكل الحل المنطقي والعلمي لأزمة الكهرباء، فحبذا لو يعتمد مع الاصلاحات الواردة في القانون رقم ٤٦٢ وبخاصة انشاء الهيئة الناظمة. علينا تحضير الأرضية القانونية والاجرائية لجذب الاستثمارات لهذا القطاع".

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