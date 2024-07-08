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لبنان

الحاج حسن: المقاومة على أتم الجھوزية لأي سيناريو

Lebanon 24
08-07-2024 | 02:56
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أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أنّ "العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق أي ھدف من أھدافه في حرب غزة، ويعيش حالة إرباك وتخبّط ، بفضل وحدة وتكاتف موقف فصائل المقاومة في غزّة وفي كل محور المقاومة، والثّقة والثّبات في مواجهة العدو".
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جاء ذلك خلال تقديمه واجب التّعزية لعائلة الفقيد حمد محمد بازان في بلدة الشحيمية، على رأس وفد من "السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي" في منطقة البقاع.
وقال الحاج حسن: "إنّ جبهة المقاومة في جنوب لبنان قويّة جداً، وهي على أتم الجھوزية لأي سيناريو قد يقوم به العدو".
ونوه بدور "شباب السرايا اللبنانية الذين يجاھدون مع إخوانھم المقاومين في الجبھة ويقدمون الشهداء على طريق القدس".
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