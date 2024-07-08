بالفيديو: توتر في نهر البارد.. الجيش يدخل المخيم بحثاً عن مطلوبين

نفذت وحدات من الجيش والمخابرات فجر اليوم الإثنين عمليات دهم داخل مخيم نهر البارد بحثاً عن مطلوبين واثناء المداهمة حصل اطلاق نار من قبل المطلوبين ليرد الجيش بالمثل، فيما تم اغلاق مداخل ومخارج المخيم منعاً للدخول والخروج يرافقه تحليق طيران مروحي كثيف للجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

الجيش يُنفد عمليات دهم في مخيم نهر البارد وتحليق للطيران المروحي#lebanon24 pic.twitter.com/6POzy4Zfdl — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 8, 2024 Advertisement



وافيد عن حالة من التوتر والغضب لدى أهالي المخيم حيث جرى رشق الجيش بالحجارة والزجاج أثناء قيامه بالمداهمات.



وتم إرسال تعزيزات كبيرة للجيش إلى المخيم تمهيداً للتوسع في عملية المداهمات.

ولاحقا دخل الجيش مُجددا نهر البارد مدعوماً بمدرعات بحثاً عن مطلوبين بعد تعرّض وحداته لاطلاق نار فجرا خلال مداهمات في المخيم.