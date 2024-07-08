Advertisement

لبنان

بعد غرق 3 أشخاص أمس الأحد.. تحذير من الدفاع المدني

Lebanon 24
08-07-2024 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1220423-638560363631652800.jpg
Doc-P-1220423-638560363631652800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم الإثنين من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، سيّما بعدما بلغت حصيلة الوفيات بسبب الغرق يوم أمس الأحد 3 قتلى.
Advertisement

ودعت المديرية العامة الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة.
كما نبهت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق الشراعي paragliding وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة.

كما ذكرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-08
07:22 | 2024-07-08
07:10 | 2024-07-08
07:02 | 2024-07-08
07:02 | 2024-07-08
06:57 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24