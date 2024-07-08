ميقاتي يلتقي بري في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.

وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

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وإثر ذلك، غادر ميقاتي عين التينة من الإدلاء بأي تصريح.