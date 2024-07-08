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لبنان

ميقاتي يلتقي بري في عين التينة

Lebanon 24
08-07-2024 | 05:15
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.
 
وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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وإثر ذلك، غادر ميقاتي عين التينة من الإدلاء بأي تصريح. 
 
 
 
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