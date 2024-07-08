31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يلتقي بري في عين التينة
Lebanon 24
08-07-2024
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.
وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
Advertisement
وإثر ذلك، غادر ميقاتي عين التينة من الإدلاء بأي تصريح.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء في فندق موفنبيك: الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل مُتعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات ليس فقط محل ادانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء في فندق موفنبيك: الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل مُتعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات ليس فقط محل ادانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف
08/07/2024 14:35:31
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اللبنانيون لديهم إرادة العيش والتحدي رغم كل الظروف الصعبة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اللبنانيون لديهم إرادة العيش والتحدي رغم كل الظروف الصعبة
08/07/2024 14:35:31
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض
Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض
08/07/2024 14:35:31
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الصحافي المُشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: يسعدني أن أرحّب بكم في زيارتكم الى لبنان والتي هي موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الصحافي المُشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: يسعدني أن أرحّب بكم في زيارتكم الى لبنان والتي هي موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين
08/07/2024 14:35:31
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نجيب ميقاتي
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
13:48 | 2024-07-07
07/07/2024 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
14:00 | 2024-07-07
07/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
04:14 | 2024-07-08
08/07/2024 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
15:25 | 2024-07-07
07/07/2024 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-07-08
"شاشات إيطالية" في وسط بيروت: مبادرة دبلوماسية سينمائية
07:22 | 2024-07-08
فضل الله: حماس هي التي تحدّد المسار لهذه الحرب في غزة
07:10 | 2024-07-08
على طريق ضهر البيدر.. حاول أن يهرّب أحد المطلوبين فوقع في كمين محكم
07:02 | 2024-07-08
القوات البحرية في الجيش تنتشل جثة مواطن من البحر في طرابلس
07:02 | 2024-07-08
بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق في البترون!
06:57 | 2024-07-08
عز الدين: عندما يقف العدوان على غزة ستقف سائر الجبهات
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 14:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24