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لبنان

منخفض جوي يؤثر على لبنان بـ "عزّ" الصيف.. فكيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 05:20
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وانعدام الرؤية بشكل كلي. وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس صيفي معتدل ورطب مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية يرافقه رياح ناشطة ويستمر تأثيره للايام المقبلة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
اليوم الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال لتقارب معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ورطوبة مرتفعة ورياح ناشطة نحذر من ارتفاع موج البحر خاصة على السواحل الشمالية حيث من المتوقع ان يكون ارتفاع الموج بين (1 متر و 1.5 متر) كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية وتكون الرؤية السيئة.
 
 
الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وانعدام الرؤية بشكل كلي.
 
 
الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا صباحا يتحول تدريجيا مساء الى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وانعدام الرؤية بشكل كلي.
 
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة.
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