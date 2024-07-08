حادث سير مروّع يودي بحياة أمّ وولديها في البقاع!



تعرّض 3 أفراد من عائلة واحدة هم أم وابنها وابنتها "ه. م"، "ف. م" و"س. م" لحادث سير مروّع في بلدة مقنة البقاعية، ما أدّى إلى وفاتهم.



وبحسب المعلومات فإن العائلة هي من بلدة حربتا.



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