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لبنان

حادث سير مروّع يودي بحياة أمّ وولديها في البقاع!

Lebanon 24
08-07-2024 | 06:14
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تعرّض 3 أفراد من عائلة واحدة هم أم وابنها وابنتها "ه. م"، "ف. م" و"س. م" لحادث سير مروّع في بلدة مقنة البقاعية، ما أدّى إلى وفاتهم.

وبحسب المعلومات فإن العائلة هي من بلدة حربتا.
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